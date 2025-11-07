Calciomercato Napoli, nuova idea per il centrocampo: Manna interessato ad uno dei talenti del Barcellona. Per prenderlo a gennaio servono 30 milioni

Calciomercato Napoli: nel mirino Marc Casadó del Barcellona per gennaio. Per strapparlo ai blaugrana servono 30 milioni di euro.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista della sessione di gennaio. La società azzurra, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per rinforzare la rosa e offrire ad Antonio Conte le soluzioni giuste per affrontare la seconda parte di stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l’allenatore pugliese sono in costante contatto per individuare quei profili che possano integrarsi rapidamente nel sistema di gioco e garantire qualità e profondità, soprattutto a centrocampo.

Il primo obiettivo dichiarato del calciomercato del Napoli è infatti un centrocampista che possa sostituire André-Frank Zambo Anguissa durante la Coppa d’Africa. In quest’ottica, il nome più caldo è quello di Marc Casadó, talento spagnolo del Barcellona, attualmente in uscita dal club blaugrana. Il giovane mediano, cresciuto nella prestigiosa cantera della Masia, è considerato un prospetto interessante per il futuro, ma non rientra più pienamente nei piani tecnici di Hansi Flick.

Secondo quanto riportato da Fichajes, il Napoli è una delle squadre maggiormente interessate al giocatore. Casadó, classe 2003, è apprezzato sia da Conte che da Manna per la sua intelligenza tattica e la capacità di recuperare palloni, caratteristiche che ricordano il profilo di Anguissa. Il Barcellona avrebbe fissato una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere trattabile in caso di cessione a titolo definitivo o con la formula del prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il calciomercato del Napoli valuta anche altre alternative per rinforzare la mediana. Oltre a Casadó, resta vivo l’interesse per Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, ma la concorrenza per l’inglese e il suo alto costo complicano la trattativa. Casadó, invece, rappresenta una soluzione più accessibile, con margini di crescita e una grande voglia di rilanciarsi dopo un periodo di scarso minutaggio in Liga.

La dirigenza azzurra punta a chiudere almeno un’operazione entro le prime settimane di gennaio, così da garantire a Conte un rinforzo immediato in vista dei numerosi impegni tra Serie A e coppe. Il calciomercato del Napoli di gennaio, dunque, si annuncia dinamico e strategico: l’obiettivo è dare nuova linfa alla squadra e consolidare la corsa verso le posizioni europee.