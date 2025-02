Calciomercato Napoli, Conte pensa già a giugno; De Maggio: «Ha già fatto 6 nomi a Manna per l’estate»

Calciomercato Napoli, le parole di Valter De Maggio sulla prossima finestra estiva: Antonio Conte ha già le idee chiare

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha parlato del calciomercato del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Danilo aveva dato l’ok al Napoli, era fatto su tutto, aveva anche scelto il numero di maglia e la casa a Posillipo. Poi il Napoli s’è spinto per Comuzzo oltre i parametri della società. Okafor mi piace moltissimo e se l’hanno preso è perchè piace anche a Conte, nonostante non sia al top della forma. Penso che 15 minuti a Como li potrà fare, così per fare un esempio, poi prima o poi potrà anche fare una partita intera. Per l’anno prossimo Conte ha dato già sei nomi a giugno perchè in sei andranno via»