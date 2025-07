Calciomercato Napoli: scambio di documenti per Lucca. Ma in arrivo c’è anche lui, partenopei scatenati in questo mercato estivo

Napoli e Udinese sono alle battute finali per definire il passaggio di Lorenzo Lucca in maglia azzurra. I due club stanno procedendo allo scambio dei documenti nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio, un passo decisivo che preannuncia l’imminente conclusione di una delle trattative più seguite di questa sessione di calciomercato. L’attaccante è ormai a un soffio dall’unirsi alla rosa di Antonio Conte, che si appresta ad accogliere un nuovo e significativo rinforzo per il reparto offensivo.

Il Napoli si conferma tra le squadre più dinamiche in questa fase di mercato. L’operazione Lucca si inserisce in una strategia ben definita che ha già portato a termine ben cinque acquisizioni per la squadra di Antonio Conte. Tra i volti nuovi e di spicco, spicca l’arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che ha destato grande risonanza nel panorama calcistico italiano, proiettando il centrocampista belga tra i nomi più prestigiosi del nostro campionato. A completare il quadro dei nuovi acquisti, il Napoli ha già accolto Marianucci e Lang, giocatori su cui la società ripone grandi aspettative.

Con lo scambio dei documenti per Lucca, si attende ora solo l’ufficialità e le visite mediche, così come per Beukema, un altro tassello importante destinato a rafforzare la difesa azzurra. L’arrivo di Lucca garantirà a Conte maggiori opzioni e profondità in attacco, aspetto cruciale in vista della prossima stagione.

Sul fronte delle uscite, la situazione più delicata resta quella legata a Victor Osimhen. Al momento, non ci sono ancora sviluppi significativi riguardo al futuro dell’attaccante nigeriano, che, come noto, non si è presentato al ritiro azzurro, fornendo un certificato medico. La sua partenza resta un’incognita che potrebbe sbloccare ulteriori movimenti in entrata per il club partenopeo, ma l’attenzione è ora tutta rivolta all’ufficializzazione degli arrivi, con Lorenzo Lucca in pole position per essere il prossimo ad indossare la maglia azzurra.