Calciomercato Napoli, due cessioni per arrivare a Emerson: i dettagli

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno sempre Emerson Palmieri nel mirino. Per chiudere la trattativa, il club ha individuato le due cessioni da fare

Luciano Spalletti non ha ancora avuto i rinforzi richiesti per il suo Napoli, ma il primo acquisto potrebbe essere questione di qualche settimana. L’obiettivo numero uno dell’allenatore azzurro è Emerson Palmieri e la società sta lavorando per accontentarlo. Il club partenopea tratta con il Chelsea per la formula, ma la svolta potrebbe arrivare a breve.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato le due cessioni per far cassa e presentare ai Blues un’offerta da 20 milioni. I nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Tutino, che piace a Salernitana e Parma, e Ounas, su di lui Torino e Venezia. Due addii per regalare a Spalletti il terzino sinistro tanto desiderato.