Calciomercato Napoli, tutto su Emerson: incontro con l’agente. Le ultime

Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano Emerson Palmieri e la prossima settimana avranno un incontro con l’agente del calciatore

Il primo rinforzo chiesto da Luciano Spalletti per il suo Napoli e Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è l’obiettivo numero uno del neo allenatore che avrebbe già parlato anche con il calciatore convincendolo anche a spalmarsi l’ingaggio da 4,5 milioni in più anni. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni, mentre gli azzurri, forti del contratto in scadenza da un anno del terzino, non vanno oltre i 10.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, all’inizio della prossima settimana il d.s. Cristiano Giuntoli incontrerà l’agente Pini Zahavi per cercare di sbloccare la trattativa e studiare una strategia per portare Emerson al Napoli.