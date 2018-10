Il presidente dell’Empoli ha svelato due obiettivi del Napoli di Ancelotti: Krunic e Traoré. Il terzino e il mediano piacciono al Wolverhampton

Siamo solo ad ottobre eppure già molte squadre si stanno preparando alle prossime sessioni di calciomercato. Ormai non si aspetta più gennaio o l’estate per intavolare trattative, gli affari più proficui si costruiscono durante tutto l’anno calcistico. Tra le squadre che più sembra guardarsi intorno c’è il Napoli di Ancelotti. In estate sono arrivate molte critiche dai tifosi per le poche spese, nonostante l’arrivo di Verdi e Fabian Ruiz, oltre il nuovissimo trio di portieri. Certo, l’ex attaccante del Bologna ha deluso fin qui, ma lo stesso non si può dire dello spagnolo, che man man sta ingranando la marcia e scalando le gerarchie di Ancelotti.

In merito al mercato in entrata, oltre alle continue voci su Cavani, il presidente dell’Empoli ha svelato oggi l’interesse di Giuntoli per due suoi tesserati: «Al Napoli piace molto Krunic, ne ho parlato insieme a Giuntoli scambiando delle opinioni con lui. Per il nostro club questi confronti sono importanti. Abbiamo discusso anche di Traoré, ha una grande personalità nonostante sia solo un classe 2000». Due colpi in prospettiva, come quelli di Zielinski, Rog e Diawara. Proprio quest’ultimo, insieme a Mario Rui, sarà probabilmente uno dei giocatori in uscita. Poco spazio per un centrocampista che ha fatto vedere ottime cose sia a Bologna sia quando è stato impiegato con continuità da Sarri. Sul terzino e il mediano è piombato il Wolverhampton, che dopo il ricco mercato estivo è pronto a rinforzarsi ancora di più per poter ambire all’Europa.