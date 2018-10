Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha ammesso l’esistenza di una trattativa tra Cavani e Napoli: ecco le sue parole

Edinson Cavani al Napoli? L’attaccante del PSG è il grande sogno di mercato del club azzurro. Nelle scorse settimane nemmeno Aurelio De Laurentiis ha chiuso le porte al ritorno del Matador ma il giocatore uruguaiano deve abbassarsi lo stipendio. Carlo Alvino, giornalista, ha rivelato sul suo profilo Twitter ufficiale, l’esistenza di una trattativa reale tra il Napoli e il Matador. Il centravanti è il grande sogno di mercato del Napoli. Secondo Alvino, gli approcci hanno dato esito positivo e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ci saranno nuovi aggiornamenti perché, secondo il noto collega, «questa volta il possibile rientro a Napoli del Matador è reale».

Ecco le sue parole: «Napoli-Cavani avviati i contatti REALMENTE e per la prima volta. Gli approcci hanno dato esito positivo. Non parlerò nei prossimi mesi di falsi contratti di ipotetici Cavani che stanno arrivando in aeroporto e di indiscrezioni inventate di sana pianta. Mi limiterò a dire quello che so e che non disturbi la trattativa per il bene del Napoli. E penso che ora basti solo un avverbio: realmente. Un avverbio che però dice tutto. Questa volta il possibile rientro a Napoli del Matador è reale».