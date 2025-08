Calciomercato Napoli, idea Fabbian per il centrocampo: possibile contropartita. In alternativa a Miretti piace il centrocampista ex Inter

Napoli lavora senza sosta per rinforzare il reparto nevralgico del campo e regalare a Conte un centrocampo di qualità e prospettiva. Se il nome di Fabio Miretti della Juventus resta uno dei più caldi, con l’interesse confermato direttamente dall’agente Giovanni Branchini, nelle ultime ore sta prendendo quota una pista alternativa altrettanto intrigante che porta a un altro talento italiano del 2003.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli avrebbe messo nel mirino Giovanni Fabbian, gioiello del Bologna. Il profilo è di altissimo interesse: un centrocampista moderno, con un ottimo fiuto per il gol (già 9 reti in 70 presenze con i rossoblù) e una solida esperienza in Serie A. Fabbian, sotto contratto fino al 2028, è stato un grande investimento del Bologna, che lo acquistò due anni fa per poco più di 5 milioni dall’Inter, la quale ha poi deciso di non esercitare il diritto di “recompra” fissato a 12 milioni, lasciando al club emiliano un potenziale pezzo pregiato del mercato.

A rendere questa pista particolarmente percorribile è un incastro di mercato che potrebbe favorire entrambe le società. Il Bologna, infatti, è da tempo fortemente interessato ad Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa (stessa squadra in cui ha militato Miretti nell’ultima stagione).

Questa situazione apre a scenari di mercato affascinanti. Zanoli potrebbe diventare la chiave di volta per arrivare a Fabbian, inserito come contropartita tecnica per abbassare la richiesta economica del Bologna e sbloccare l’operazione. Mentre la pista Miretti viene coltivata con la Juventus, quella che porta a Fabbian si configura come un’opzione strategica, un intrigo di calciomercato che potrebbe regalare a Conte il rinforzo giusto per il suo centrocampo.