Calciomercato Napoli, non solo Mainoo: i partenopei valutano con attenzione anche altri profili per il centrocampo. Il punto della situazione

Calciomercato Napoli, Mainoo è il nome in cima alla lista di Manna. Ma il direttore dei partenopei valuta anche altri profili. I dettagli

Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale in vista della sessione invernale, con la dirigenza azzurra chiamata a intervenire in maniera tempestiva per rinforzare il centrocampo. Le assenze contemporanee di Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e André Frank-Zambo Anguissa hanno reso evidente la necessità di un innesto immediato, soprattutto considerando il fitto calendario che attende la squadra nel mese di gennaio.

A fare il punto sulla strategia del calciomercato del Napoli è stato Luca Marchetti, esperto di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre. Il giornalista ha sottolineato come il club partenopeo non possa permettersi di attendere troppo prima di chiudere un’operazione in mediana.

Calciomercato Napoli, serve un centrocampista subito

Secondo Marchetti, la priorità assoluta del calciomercato del Napoli è quella di acquistare un centrocampista già nei primi giorni di gennaio. Un arrivo tardivo rischierebbe infatti di ridurre l’impatto del nuovo acquisto, soprattutto se Anguissa dovesse recuperare già a metà mese. In quel caso, l’emergenza numerica verrebbe meno, rendendo l’investimento meno strategico sul breve periodo.

Il Napoli, dunque, ha fretta ma non vuole sbagliare scelta. L’obiettivo è individuare un profilo che possa essere utile sia nell’immediato sia in prospettiva, garantendo qualità, dinamismo e adattabilità al sistema di gioco di Antonio Conte.

Mainoo in cima alla lista del calciomercato Napoli

Tra i nomi più caldi del calciomercato del Napoli spicca quello di Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista è da mesi nel mirino del club e rappresenta il primo obiettivo per rinforzare la mediana. Un segnale significativo è arrivato anche dall’entourage del giocatore: il fratello di Mainoo si è infatti esposto pubblicamente, chiedendo al Manchester United di “liberare” il ragazzo.

Resta da capire se il Napoli riuscirà a chiudere l’operazione nei tempi giusti, considerando la concorrenza e la complessità di una trattativa internazionale.

Le alternative monitorate da Manna

Il calciomercato del Napoli non ruota però attorno a un solo nome. Il direttore sportivo Manna sta valutando anche diverse alternative, alcune delle quali militano in Serie A. L’identikit resta chiaro: un calciatore under 23, in grado di non appesantire la lista e di rappresentare un investimento sostenibile.

Gennaio si avvicina e il calciomercato del Napoli promette di essere uno dei più seguiti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club riuscirà a colmare una lacuna fondamentale e a dare continuità al progetto tecnico.