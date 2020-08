Calciomercato Napoli, Maksimovic la chiave per arrivare a Under

Calciomercato Napoli: il Napoli avrebbe individuato in Maksimovic la pedina da offrire alla Roma per Under

Il Napoli è a caccia di esterni offensivi e in cima alla lista di direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe Under della Roma. I giallorossi chiedono circa 30 milioni ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero trovato la chiave per riaprire la trattativa.

Si tratterebbe del cartellino di Nikola Maksimovic. Il difensore potrebbe essere offerto alla Roma più un conguaglio di circa 10 milioni per arrivare al turco Under.