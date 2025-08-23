Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa per convincere Hojlund. Così De Laurentiis e Manna vogliono rompere l’impasse

Il Napoli tenta la mossa a sorpresa per sbloccare definitivamente l’affare Rasmus Hojlund. Di fronte alle esitazioni dell’attaccante danese, il club partenopeo ha deciso di mettere sul tavolo una proposta economica tanto allettante quanto strategica: un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione per convincerlo ad accettare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, e non con l’obbligo. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questa nuova offerta rappresenta il tentativo del Napoli di superare l’ultimo ostacolo in una trattativa complessa.

Mentre il Manchester United ha già dato il proprio assenso alla formula del prestito oneroso, la volontà del giocatore rimane il nodo cruciale da sciogliere. Hojlund sembrava preferire una soluzione che garantisse una cessione a titolo definitivo, legandosi quindi a un progetto a lungo termine tramite un obbligo di riscatto. Per aggirare questo scoglio, la dirigenza azzurra ha elaborato un piano per sedurre il “danesino”, puntando con forza sull’aspetto economico e sulla centralità tecnica che andrebbe a ricoprire.

Oltre al ricco stipendio, il Napoli ha infatti ribadito con insistenza al giocatore e al suo entourage quanto sia considerato un elemento imprescindibile per la stagione appena iniziata. Con un calendario fitto di impegni, che vedrà la squadra campione d’Italia in carica competere ogni tre giorni tra la difesa dello scudetto e un percorso da protagonista in Champions League, Hojlund avrebbe la garanzia di un minutaggio elevato e di un ruolo di primo piano. Il club gli ha prospettato la possibilità di essere il terminale offensivo principale di una delle squadre più importanti d’Europa, una vetrina ideale per consacrarsi definitivamente. La palla passa ora all’attaccante: l’offerta economica e il progetto sportivo sono sul tavolo, e il Napoli attende una risposta a stretto giro per regalare al tecnico il tanto atteso rinforzo in attacco.