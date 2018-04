Diawara strega il PSG: sondaggio con il Napoli

Arrivato al Napoli nell’estate 2016 dal Bologna per 15 milioni di euro, Amadou Diawara ha stregato i top club europei: sondaggio del PSG in vista della sessione estiva

Tra i protagonisti di questo finale di stagione in casa Napoli, con il gol vittoria contro il Chievo che ha tenuto accese le speranze scudetto della formazione di Maurizio Sarri, Amadou Diawara sta convincendo tutti. Il metronomo guineano ha raccolto 23 presenze tra Serie A e Champions League, evidenziando una crescita esponenziale non passata inosservato…

Secondo quanto riporta Rai Sport, il PSG ha sondato il terreno con il Napoli in vista della prossima stagione: l’ex Bologna ha stregato la dirigenza del club parigino, pronta ad investire cifre importanti per il suo cartellino. Non è stata recapitata alcuna offerta ufficiale per il momento, ma i partenopei sono pronti ad erigere le barricate…