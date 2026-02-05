Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo del contratto per il talento esploso con Conte

Il Napoli è pronto a blindare uno dei suoi gioielli più puri: Antonio Vergara. Il giovane talento di Frattaminore, cresciuto nel vivaio azzurro e recentemente esploso sotto la guida di Antonio Conte, è al centro di una trattativa per un ulteriore prolungamento contrattuale. Nonostante un primo rinnovo siglato solo pochi mesi fa (a ottobre 2025), le prestazioni dell’azzurro hanno spinto Aurelio De Laurentiis ad accelerare i tempi per un nuovo adeguamento.

I dettagli della blindatura

Attualmente, Vergara è legato al Napoli fino al 30 giugno 2030 con uno stipendio di circa 400.000 euro. Tuttavia, la Gazzetta dello Sport riferisce di un imminente incontro tra il patron azzurro e il manager del calciatore, Mario Giuffredi, per formalizzare un accordo ancora più a lungo termine. L’obiettivo è spostare la scadenza al 2031, garantendo al trequartista un ritocco dell’ingaggio verso l’alto, come premio per l’impatto devastante avuto in questa stagione.

L’esplosione e il fattore Conte

Il 2026 è stato finora l’anno della consacrazione per Vergara. Dopo i prestiti formativi a Pro Vercelli e Reggiana (dove fu frenato da un brutto infortunio al crociato), il classe 2003 si è ripreso la scena. Il tecnico Antonio Conte lo ha trattenuto con forza in estate, e il ragazzo ha risposto con gol pesantissimi: prima la perla in Champions League contro il Chelsea, poi la rete decisiva in campionato contro la Fiorentina.