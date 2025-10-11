Calciomercato Napoli, Rrahmani rinnoverà a vita: stima enorme di De Lurentiis. Cifre e dettagli del futuro accordo col difensore

Il futuro della difesa del Napoli poggia su fondamenta solide, e una delle sue colonne portanti, Amir Rrahmani, ha appena consolidato il suo legame con il club per gli anni a venire. La società partenopea ha infatti deciso di puntare con convinzione sul difensore kosovaro, formalizzando un rinnovo contrattuale che è molto più di un semplice accordo economico: è un patto di fiducia reciproca. Presto arriveranno le firme che sanciranno ufficialmente il prolungamento fino al 2028, con un’opzione per estenderlo ulteriormente fino al 2029. L’intesa prevede un ingaggio da top player di 4,1 milioni di euro a stagione, a testimonianza della sua centralità nel progetto.

Questo accordo proietta Rrahmani nel futuro del Napoli fino all’età di 34 anni, un orizzonte temporale che, con ogni probabilità, lo vedrà concludere la sua carriera nel calcio italiano vestendo la maglia azzurra.

Un aspetto chiave di questa operazione, come svelato dal quotidiano Il Mattino, è stata la fluidità della trattativa. Definita “non particolarmente estenuante”, la discussione per il rinnovo è stata un esempio di programmazione strategica da parte del direttore sportivo Manna. Giocando d’anticipo rispetto alla scadenza, il dirigente ha evitato le pressioni e le tensioni tipiche delle negoziazioni last-minute, assicurando al club e al giocatore la serenità necessaria per raggiungere un’intesa soddisfacente.

Tuttavia, a rendere tutto ancora più semplice è stato il rapporto speciale che lega Rrahmani al vertice della società. Il presidente Aurelio De Laurentiis nutre una profonda stima per il difensore, un “feeling particolare” che va oltre le prestazioni sul campo. ADL considera Rrahmani, fin dal suo arrivo da Verona, un vero “uomo spogliatoio”: un professionista esemplare che non ha mai alimentato una singola polemica interna e ha sempre dimostrato equilibrio e misura nelle sue parole. Questa affidabilità e questo carisma silenzioso sono qualità che il presidente apprezza enormemente. È stata proprio questa considerazione a spingere De Laurentiis a dare il suo via libera senza esitazioni a un rinnovo così importante. A questo punto, la firma sul contratto è considerata una pura formalità, l’ultimo passo per sigillare un matrimonio destinato a durare.