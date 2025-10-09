De Laurentiis, parla l'avvocato: «Caso Osimhen? Lui è tranquillo per questo motivo» - Calcio News 24

De Laurentiis sereno: le parole dell’avvocato Fulgeri sulle intercettazioni riguardanti Osimhen

In questi giorni, al centro dell’attenzione mediatica è finito nuovamente Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a seguito di alcune intercettazioni emerse nel corso delle indagini legate al trasferimento di Victor Osimhen. Tuttavia, a fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l’avvocato di fiducia di De Laurentiis, Fabio Fulgeri, che ha rassicurato tutti sull’atteggiamento sereno del suo assistito e sul reale significato delle conversazioni emerse.

Le intercettazioni riguardano un periodo delicato delle indagini, ma, come sottolinea Fulgeri, sono state già ampiamente analizzate e chiarite dalle autorità competenti. Secondo l’avvocato, il contenuto delle affermazioni estrapolate assume un significato diverso se considerato nel contesto più ampio in cui sono state pronunciate. Non c’è alcun elemento che possa far pensare a truffa o frode. «C’è stato solo un clamore mediatico ingiustificato», ha affermato Fulgeri, ribadendo la trasparenza e la correttezza del presidente De Laurentiis.

Il nome di De Laurentiis, noto imprenditore e figura di spicco nel mondo del calcio, è spesso al centro delle cronache per via delle sue decisioni e strategie che hanno portato il Napoli a diventare uno dei club più competitivi in Italia e in Europa. La vicenda Osimhen, che ha visto il Napoli investire ingenti risorse per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico mondiale, ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle forze investigative.

Nonostante la complessità delle indagini, la posizione di De Laurentiis appare solida, come confermato dal suo legale. «Il presidente è sereno», ha ribadito Fulgeri, «perché non c’è nulla che possa incrinare la sua condotta o la regolarità delle operazioni svolte».

Il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda sembra più frutto di fraintendimenti e strumentalizzazioni che di reali motivi di preoccupazione. L’avvocato Fulgeri ha sottolineato come spesso le intercettazioni, tolte dal loro contesto, possono assumere un significato distorto, alimentando polemiche infondate.

In conclusione, la figura di De Laurentiis resta intatta e il presidente del Napoli continua a lavorare serenamente per il bene della società partenopea, focalizzato su nuovi progetti e obiettivi sportivi.