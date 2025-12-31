Calciomercato Palermo, è fatta per la cessione di Brunori! L’attaccante rossoblù pronto a vestire la maglia della Sampdoria: manca soltanto l’ufficialità

Calciomercato Palermo, è fatta per l’addio di Brunori! L’attaccante pronto a vestire la maglia della Sampdoria, si attende soltanto l’ufficialità

La trattativa tra l’entourage di Matteo Brunori e la Sampdoria è entrata nella fase decisiva. L’accordo è ormai in dirittura d’arrivo e l’ufficialità è attesa con l’apertura del calciomercato invernale. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso i propri canali social, le parti hanno già avviato lo scambio dei documenti tra i dirigenti del club blucerchiato e quelli del Palermo.

Un passaggio che certifica come l’operazione sia ormai ai dettagli finali. Brunori, classe 1994, ha dato il proprio via libera al trasferimento e si prepara a vestire la maglia doriana, diventando di fatto il primo rinforzo offensivo della sessione invernale.

Per la Samp si tratta di un innesto mirato e strategico. L’attaccante italo-brasiliano, reduce dall’esperienza in rosanero e con un passato anche tra Reggiana, Messina e Juventus Next Gen, porterà esperienza, leadership e soprattutto gol in un reparto che aveva bisogno di nuove certezze. La dirigenza ha individuato in lui il profilo ideale per alzare il peso specifico dell’attacco nella seconda parte di stagione.

Brunori sarà ora a disposizione di Angelo Gregucci, che potrà contare su un centravanti abituato a prendersi responsabilità e a reggere la pressione. Se non ci saranno intoppi nelle prossime ore, l’annuncio ufficiale arriverà subito dopo l’apertura del mercato, sancendo l’inizio di una nuova avventura per il numero 9 e dando un segnale chiaro sulle ambizioni della Sampdoria.