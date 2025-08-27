Calciomercato Parma: tutto fatto per l’arrivo di Cutrone, nuovo rinforzo per l’attacco dei ducali

Calciomercato Parma: c’è l’arrivo di Cutrone, nuovo rinforzo per l’attacco dei ducali. Tutti i dettagli sull’operazione

Il Parma continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, puntando a rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Dopo l’arrivo di Gaetano Oristanio, giovane trequartista ex Cagliari che oggi ha sostenuto le visite mediche, il club emiliano ha chiuso un altro colpo in attacco: Patrick Cutrone è pronto a vestire la maglia crociata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra Como e Parma è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Cutrone, attaccante classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha collezionato esperienze in Serie A e Premier League, vestendo le maglie di Fiorentina, Wolverhampton e Empoli. Attualmente in forza al Como, il centravanti lombardo si prepara a una nuova avventura con l’obiettivo di rilanciarsi in una piazza ambiziosa come quella parmigiana.

Cutrone al Parma: esperienza e voglia di riscatto

A 27 anni, Cutrone porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e una forte motivazione a ritrovare continuità sotto porta. La sua grinta e il senso del gol lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico del Parma, che punta a tornare protagonista nel campionato cadetto.

Cherubini: “Completeremo l’organico come promesso”

Durante l’evento “Andiamo al Parma”, tenutosi allo stadio Tardini, il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini ha confermato l’intenzione del club di intervenire ancora sul mercato. “I tifosi non solo si aspettano, ma si meritano che la società completi l’organico come promesso. Gli infortuni recenti hanno modificato la nostra strategia, ma è nostro dovere costruire una squadra competitiva. Non faccio nomi, ma garantisco massimo impegno da parte della proprietà e dello staff tecnico”, ha dichiarato il dirigente.

Obiettivi e strategie di mercato

Con l’arrivo di Cutrone e Oristanio, il Parma dimostra di voler costruire una rosa solida e ambiziosa. L’obiettivo è chiaro: affrontare il campionato con una squadra all’altezza delle aspettative dei tifosi e delle ambizioni societarie. Ulteriori movimenti sono attesi nei prossimi giorni, con Cherubini e il suo team al lavoro per completare l’organico.