Calciomercato Parma, scelto il sostituto di Suzuki: Cuesta si appresta ad accogliere il nuovo portiere. Ecco chi è

Calciomercato Parma, l’infortunio di Suzuki ha portato i Ducali a scegliere un nuovo numero uno. Il portiere sarà l’esperto Guaita

Il calciomercato del Parma prende una piega interessante con l’inserimento di un elemento di esperienza tra i pali: Vicente Guaita, portiere spagnolo classe 1987, sembra destinato a diventare il nuovo titolare dei crociati. La scelta arriva in seguito all’infortunio di Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese che resterà fermo per diversi mesi a causa di un problema alla mano. La società ducale, quindi, ha deciso di puntare su un profilo navigato, capace di garantire sicurezza e affidabilità nella fase difensiva.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Parma Live, la trattativa tra il Parma e l’entourage di Guaita è ormai in uno stato “molto avanzato”. L’ex portiere di Valencia, Getafe, Crystal Palace e Celta Vigo, svincolato dallo scorso giugno, avrebbe dato l’assenso di massima al trasferimento, confermando l’interesse reciproco. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, completando così la batteria di portieri a disposizione del tecnico Cuesta, che potrà contare su un reparto rafforzato con Guaita affiancato da Corvi e Rinaldi.

Il colpo rientra a pieno titolo nel progetto più ampio del calciomercato del Parma, che punta a consolidare la rosa con giocatori di esperienza in grado di guidare i più giovani e garantire stabilità in ogni reparto. La società, infatti, non si limita a intervenire solo per emergenze, ma sta costruendo un organico equilibrato per affrontare con maggior sicurezza le sfide del campionato. L’arrivo di Guaita, in questo senso, rappresenta un tassello importante: la sua carriera internazionale e le esperienze maturate nei principali campionati europei saranno fondamentali per il Parma, sia dentro che fuori dal campo.

Il tecnico Cuesta avrà ora la possibilità di alternare tra i pali un portiere d’esperienza e i giovani del vivaio, assicurando maggiore competitività al gruppo. Dal punto di vista del calciomercato del Parma, questa operazione mostra la volontà della società di reagire prontamente alle difficoltà, come l’infortunio di Suzuki, e di non lasciare scoperta una posizione chiave come quella del portiere titolare.

In conclusione, l’inserimento di Vicente Guaita rappresenta una mossa strategica per il Parma, capace di rafforzare il reparto difensivo e offrire un punto di riferimento alla squadra. Il calciomercato del Parma continua quindi a muoversi in modo mirato, cercando equilibri tra esperienza e giovani talenti, con l’obiettivo di affrontare il prosieguo della stagione con maggiore solidità e ambizione.