Calciomercato Parma, il Milan insiste per Leoni: pronte due contropartite, i nomi

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l’interesse del Milan nei confronti di Giovanni Leoni. Tutti i dettagli

Il nome di Giovanni Leoni è ormai sulla bocca di tutti. Il giovane difensore del Parma è diventato l’oggetto del desiderio del Milan, che sta accelerando per battere la concorrenza, soprattutto quella dell’Inter. Ma da Collecchio filtra una posizione chiara: Leoni non è sul mercato, almeno non a qualsiasi prezzo. Il club ducale è pienamente consapevole del valore del classe 2005 e punta a gestire la trattativa con fermezza e strategia, senza farsi schiacciare dalla pressione dei grandi club. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che i rossoneri stanno preparando un’offerta articolata, che prevede anche le contropartite tecniche di Lorenzo Colombo e Mattia Liberali. Una proposta allettante, ma che per ora non sembra aver smosso la dirigenza gialloblù. Il Parma crede nel talento di Leoni e nella possibilità di valorizzarlo ulteriormente in Serie A, magari con un altro anno da titolare in maglia crociata.

La valutazione? Attorno ai 30 milioni di euro, cifra che testimonia quanto Leoni sia ritenuto centrale nel progetto tecnico emiliano. La società vuole monetizzare, certo, ma senza svendere: l’obiettivo è sfruttare la concorrenza tra Milan e Inter per creare un’asta vera e propria. Il Milan, intanto, deve prima liberare spazio: la partenza di Thiaw verso Como resta un passaggio fondamentale per sbloccare l’affare. In attesa degli sviluppi, a Parma c’è la volontà di trattenere Leoni e farne il simbolo di una squadra giovane e ambiziosa. La palla, ora, passa a Milano: servirà una proposta davvero irrinunciabile per strappare il difensore alla maglia crociata.