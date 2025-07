Calciomercato Parma, muro totale per quanto riguarda il difensore crociato Leoni. Il prezzo richiesto

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino dell’Inter, ma i ducali fanno muro. La situazione attuale dei crociati

Il calciomercato Parma si infiamma attorno al nome di Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 che ha attirato l’attenzione delle big di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe stanziato una cifra importante, circa 30 milioni di euro, per assicurarsi il difensore, che viene considerato la priorità assoluta per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro.

Leoni ha tutte le caratteristiche che piacciono alla dirigenza interista: gioventù, tecnica, personalità e un grande margine di crescita. Non a caso, l’amministratore delegato Beppe Marotta, da sempre attento ai profili italiani, lo ha messo in cima alla lista per il mercato estivo. Il giocatore avrebbe già espresso gradimento per il trasferimento a Milano, ma c’è un ostacolo non da poco: la ferma volontà del Parma di trattenerlo ancora per almeno un’altra stagione.

Il calciomercato del Parma punta infatti su Leoni come uno dei cardini del futuro. Dopo la promozione in Serie A, il club emiliano vuole costruire una squadra solida e competitiva, senza rinunciare subito ai propri gioielli. La dirigenza ducale ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro, e non sembra intenzionata a scendere sotto questa soglia, almeno per il momento.

L’Inter spera di poter contare sugli ottimi rapporti tra le due società per ammorbidire le richieste, ma deve guardarsi dalla concorrenza. Anche il Milan è molto interessato a Leoni e, grazie alle recenti cessioni di Theo Hernandez e Reijnders, dispone di un budget sostanzioso da investire in difesa. I rossoneri potrebbero presto presentare un’offerta concreta, mettendo pressione ai rivali cittadini.

Nel frattempo, l’Inter tiene viva anche una pista alternativa: quella che porta a Koni De Winter, difensore belga di proprietà del Genoa, reduce da un’ottima stagione. Il prezzo del cartellino è di circa 25 milioni di euro, più accessibile rispetto a Leoni, ma la priorità resta comunque il giovane difensore italiano.

Il calciomercato del Parma si trova quindi in una posizione strategica: proteggere un talento di casa e, eventualmente, monetizzare al massimo nel caso di una cessione, cercando di bilanciare ambizione sportiva e sostenibilità economica.