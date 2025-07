Calciomercato Parma: pronto un colpo di livello internazionale. Ecco chi c’è nel mirino del club ducale

Il Parma fa sul serio e punta a un colpo di calibro internazionale per rinforzare la trequarti. Prosegue infatti senza sosta la trattativa per portare in gialloblù Giovanni Reyna, talentuoso fantasista del Borussia Dortmund e della nazionale statunitense. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club emiliano è in una fase avanzata della negoziazione e c’è una crescente fiducia sulla buona riuscita dell’operazione.

La dirigenza del Parma ha già mosso passi concreti, presentando al club tedesco un’offerta formale da 6,5 milioni di euro più bonus. Mentre si lavora per trovare un accordo definitivo tra le società, si dialoga parallelamente con l’entourage del giocatore per definire i termini personali. La proposta sul tavolo per Reyna è un ricco contratto quadriennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. Raggiungere un’intesa con il calciatore darebbe una spinta decisiva all’intero affare.

A favorire il Parma c’è la situazione contrattuale del giocatore. L’americano ha un accordo con il Borussia Dortmund in scadenza nel 2026, un fattore che impedisce ai gialloneri di chiedere cifre astronomiche per non correre il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno.

Per il tecnico Cuesta, Reyna rappresenterebbe un importantissimo “jolly offensivo”, un giocatore di classe cristallina che, a soli 22 anni, cerca il rilancio definitivo dopo un inizio di carriera folgorante. Nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza notevole: 147 presenze e 19 gol con il Borussia Dortmund, 10 apparizioni con il Nottingham Forest e ben 32 presenze con 8 gol con la nazionale degli Stati Uniti, con cui ha vinto tre CONCACAF Nations League. Il Parma sogna il grande colpo per infiammare la sua estate.