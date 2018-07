Ringrazio il presidente Preziosi e mister Gasperini che mi hanno voluto tanto , così ho potuto conoscere in prima persona il club più antico d Italia!!! Fin da piccolo ho sempre avuto il sogno di giocare nel Genoa ..era la mia squadra in qualsiasi gioco! Tutto questo grazie ai suoi magnifici tifosi e lo spettacolare stadio !!! Ora che ho svolto 3 stagioni posso vantarmi di aver lottato per i colori rosso blu!!! Nella vita bisogna accettare le scelte ,e rimettersi in gioco … Vorrei soffermarmi a ringraziare persone incredibili che mi hanno aiutato e a cui voglio bene:i preparatori Barbero e Pilati,il mister Murgita e Scarpi,i magazzinieri Basile e Girgi,il team manager Pellegri il mio amicone Carlone ,i fisioterapisti Perasso Della Monica Cistaro campofiorito e i dottori Gatto e Stellatelli !! Uomini indispensabili!!! Infine, cosa più importante, per l’affetto incredibile che ho ricevuto da tutti i genoani ..io non dimentico !!per sempre legato a voi !! Grazie genoani davvero !!! ❤️💙RIGO

