Tripla operazione di calciomercato tra Parma e Inter. Dimarco e Biabiany vicini, in arrivo anche Trezeguet, l’egiziano

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, per tutti Trezeguet, per la sua presunta somiglianza con David, l’ex bomber della Juventus, sta per sbarcare in Italia. Il giocatore egiziano, esterno d’attacco classe ’94 del Kasimpasa, che lo riscattato dall’Anderlecht dopo il prestito dell’ultima stagione, avendo giocato un’eccellente stagione condita da ben 16 gol, sta per sbarcare in Italia. Il Trezegol d’Egitto è vicino al trasferimento al Parma per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Nell’affare potrebbe esserci la regia dell’Inter: i nerazzurri potrebbero acquistare direttamente il calciatore per poi girarlo ai ducali oppure potrebbe andare in Emilia con la regia ‘ufficiosa’ dell’Inter («Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a Parma. Sarà un prestito per una stagione» le parole di Trezeguet, riportate dalla Gazzetta).

Parma e Inter hanno allestito diverse trattative nelle ultime ore. I crociati infatti sono a un passo dall’accordo per Jonathan Biabiany, che ieri ha sostenuto le visite mediche e si appresta a tornare al Parma, ma sono vicini all’intesa anche per Federico Dimarco, terzino sinistro classe ’97. Tre operazioni in piedi tra Parma e Inter: fatta per Biabiany e Dimarco, in arrivo anche Trezeguet. L’affare non è concluso ma è vicino alla conclusione. Operazione in sinergia per il Trezeguet d’Egitto che potrà avere una grande occasione in Serie A.