Calciomercato Parma, l’infortunio di Suzuki è grave: i crociati cercano un nuovo portiere tra gli svincolati! Primi no e tante ipotesi in lista. Ecco quali

Calciomercato Parma, l’infortunio di Suzuki lascia i tifosi in apprensione. Il club cerca un rinforzo sul mercato per coprire la sua assenza

La notizia del grave infortunio di Zion Suzuki ha lasciato i tifosi del Parma senza parole. Il portiere giapponese, in un momento delicato della stagione, è stato costretto a un lungo stop che lo terrà fuori dai campi per almeno 3 o 4 mesi. L’intervento chirurgico subito in Giappone ha risolto il problema a scafoide e terzo dito della mano sinistra, ma i tempi di recupero restano lunghi. Ora, per il tecnico Carlos Cuesta e la dirigenza crociata, inizia un periodo difficile, con pochi giorni per decidere come muoversi sul mercato.

La situazione portieri e le opzioni sul mercato

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la fiducia in Edoardo Corvi e Filippo Rinaldi è massima, ma la società crociata vorrebbe comunque tutelarsi con l’arrivo di un portiere di esperienza dagli svincolati. Fabrizio Romano ha invece suggerito che la questione sia più semplice: il Parma sta monitorando il mercato degli svincolati per rimpiazzare Suzuki, dato il suo infortunio forzato.

Nella giornata di ieri, secondo TMW, la dirigenza crociata ha tenuto una riunione per decidere come muoversi. Una delle piste esplorate ha portato a Rui Patricio, ex portiere di Atalanta e Roma, ma il portoghese ha rifiutato l’offerta, preferendo rimanere fermo dopo la sua ultima esperienza all’Al-Ain.

I profili appetibili per il Parma

Guardando al mercato, viene riportato che il Parma sta valutando alcuni profili di portieri disponibili. Tra gli svincolati più appetibili ci sono Luigi Sepe, ex crociato, e Alessio Cragno, attualmente alle prese con il recupero da un brutto infortunio. Inoltre, a livello internazionale, la società potrebbe guardare oltre i confini italiani. Tra i nomi interessanti ci sono Jean, brasiliano ex Cerro Porteno, Dimitry Bertaud, ex Montpellier, e Cican Stankovic, ex AEK Atene.

La situazione non è ancora definita, ma è probabile che il Parma si muova presto per un nuovo portiere, dato l’infortunio di Suzuki e la necessità di avere un’alternativa di esperienza in vista della seconda metà di stagione.