Amico/nemico: Marotta vuole scippare Tonali alla Juve e farle uno sgarbo

Brescia: Tonali al centro dell’interesse di Juventus ed Inter. Il prossimo dirigente nerazzurro Marotta punta allo sgarbo agli ex amici bianconeri: di mezzo una questione di orgoglio?

La battaglia tra Juventus ed Inter per Sandro Tonali potrebbe avere risvolti molto più profondi che quelli riguardanti semplicemente la trattativa di mercato per l’ottimo centrocampista del Brescia convocato anche da Roberto Mancini a questo giro in Nazionale. Sì, perché Tonali, da tempo obiettivo bianconero, è finito di recente pure nel mirino dei nerazzurri: dietro le manovre interiste ci sarebbe Beppe Marotta, prossimo a prendere le redini della dirigenza del club milanese. Per l’ex direttore generale juventino arrivare a scippare Tonali addirittura alla squdra che appena poche settimane fa lo ha di fatto defenestrato potrebbe essere una questione di orgoglio ed anche un battesimo coi fiocchi davanti al popolo interista.

Al momento la cifra stabilita per Tonali è di circa 20/25 milioni di euro: tanti, vero, ma non troppi soprattutto per la Juve, rimasta scottata dallo scippo di qualche anno fa di un giovane Marco Verratti, finito al Paris Saint-Germain. L’obiettivo di Fabio Paratici è acquistare subito il ragazzo, lasciandolo però almeno un’altra stagione in prestito al Brescia: diventerebbe ufficialmente juventino insomma soltanto a partire dal 2020. Idea molto simile a quella di Suning e Marotta, intenzionati a blindare Tonali già nei prossimi mesi, soffiandolo clamorosamente alla Juve, lasciandolo però ancora a maturare in serie cadetta o altrove, similmente a quanto accaduto di recente per Alessandro Bastoni, prelevato dall’Atalanta ma parcheggiato al Parma.