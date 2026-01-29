Calciomercato Premier League, il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di Romano

Calciomercato Premier League, il Crystal Palace a lavoro su importanti operazioni parallelamente! Ecco la notizia svelata da Romano

Il Crystal Palace è attivo nelle ultime ore di mercato e, secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club londinese sta portando avanti due operazioni parallele. Da un lato, i “Glaziers” attendono i passi formali per definire l’accordo con il Wolverhampton per Jørgen Strand Larsen, attaccante seguito da settimane. La trattativa è in fase avanzata, ma manca ancora l’ultimo via libera burocratico.

Nel frattempo, la società ha accelerato su un altro fronte, trovando un’intesa con l’Aston Villa per Evann Guessand. L’attaccante francese si trasferirà al Crystal Palace con la formula del prestito, accompagnato da un’opzione di riscatto che consentirà al club di valutarne l’acquisto definitivo al termine della stagione. Un’operazione che testimonia la volontà del Palace di rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane e di prospettiva.

L’arrivo di Guessand rappresenta un tassello importante nella strategia del club, mentre si attende la chiusura dell’affare Strand Larsen. Le prossime ore saranno decisive per completare entrambe le operazioni e consegnare a Hodgson nuove soluzioni in vista della seconda parte di stagione.

