Calciomercato, Pruzzo su Zaniolo: «La Roma non dovrà avere fretta di cedere»

Calciomercato, Pruzzo sull’eventuale addio di Zaniolo, obiettivo della Juventus: «La Roma non dovrà avere fretta di cedere»

Nicolò Zaniolo è in cima alla lista di Cherubini per il sostituto di Paulo Dybala alla Juventus. Ecco le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio sull’argomento.

ZANIOLO – «Non so se Zaniolo andrà via da Roma. Queste ultime partite saranno utili per capire meglio il suo futuro, ma la Roma non dovrà avere fretta sul mercato».