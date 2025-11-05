Calciomercato Real Madrid, cosa faranno i blancos dopo l'addio di Vinicius Junior? Spunta una nuova ipotesi - Calcio News 24

Calciomercato Real Madrid: Vinícius verso l’addio, occhi puntati su Kenan Yildiz della Juventus

Il calciomercato Real Madrid torna a far parlare di sé con un clamoroso retroscena che scuote la Spagna e potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Sport-BILD, i Blancos avrebbero deciso di mettere Vinícius Júnior sul mercato. Una notizia sorprendente, considerando che il brasiliano è da anni uno dei simboli della squadra, ma che trova spiegazione nella profonda rottura con il tecnico Xabi Alonso.

La frattura si sarebbe consumata dopo l’ultimo Clásico vinto contro il Barcellona. Durante la gara, Vinícius avrebbe reagito con rabbia alla sostituzione, sfogandosi platealmente contro l’allenatore. Un gesto che non è piaciuto alla dirigenza del Real Madrid e che, secondo le fonti tedesche, avrebbe spinto Florentino Pérez a prendere una decisione drastica. Il presidente, infatti, avrebbe scelto di sostenere Alonso, giudicando inaccettabile il comportamento del giocatore.

La possibile partenza di Vinícius apre dunque scenari sorprendenti nel calciomercato Real Madrid. Con un fuoriclasse di quel calibro in uscita, i Blancos si preparano a individuare un sostituto di livello, e il primo nome sulla lista è quello di Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus. L’attaccante turco, classe 2005, ha conquistato l’Europa grazie alle sue qualità tecniche e alla maturità con cui ha saputo imporsi nel club bianconero.

Xabi Alonso, grande estimatore di Yildiz, lo considera perfetto per il suo progetto tattico. La prestazione del giovane juventino nella recente sfida di Champions League proprio al Bernabéu ha colpito tutti: personalità, visione di gioco e freddezza sotto porta hanno convinto il tecnico che Yildiz possa essere l’erede ideale di Vinícius.

Il calciomercato Real Madrid potrebbe quindi intrecciarsi con quello della Juventus in vista dell’estate 2025. Tuttavia, la Vecchia Signora non intende privarsi del suo talento. Il club torinese, che ha appena affidato la guida tecnica a Luciano Spalletti, considera Yildiz un elemento fondamentale per il futuro e starebbe lavorando al rinnovo del contratto fino al 2029, con aumento dell’ingaggio e clausola rescissoria più alta.

La trattativa, se mai dovesse aprirsi, promette di diventare uno dei grandi temi del prossimo calciomercato Real Madrid. L’eventuale addio di Vinícius Júnior libererebbe risorse enormi per un investimento ambizioso, ma strappare Yildiz alla Juventus non sarà affatto semplice. I Blancos, però, ci hanno abituati a colpi di scena: e questa volta potrebbero tentare un nuovo affare destinato a far discutere tutta Europa.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A