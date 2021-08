Calciomercato Roma, centrocampista cercasi: spunta anche Zakaria

Calciomercato Roma: i giallorossi cercano con insistenza un centrocampista e ora sarebbe spuntato anche il nome di Zakaria

La Roma ha la coperta corta a centrocampo e José Mourinho spinge perché arrivino quanto prima rinforzi in quella zona del campo. La pista Granit Xhaka pare essersi arenata dopo le richieste troppo alte dell’Arsenal e le parole di Arteta che hanno di fatto blindato il calciatore. Per Koopmeiners i giallorossi temporeggiano, in attesa di capire che tipo di valutazione ne fare l’AZ Alkmaar.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco spuntare un nuovo nome sulla lista della Roma. Si tratta di Zakaria, anche lui svizzero, in forza al Borussia Monchengladbach. I tedeschi fanno una valutazione alta, circa 30 milioni di euro, ma il centrocampista ha il contratto in scadenza il prossimo anno e questo potrebbe permettere ai giallorossi di abbassarne il prezzo.