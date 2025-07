Calciomercato Roma: Ferguson oggi in città. Le cifre finali dell’affare tra il club giallorosso e il Brighton per il giovane attaccante

Dopo aver definito l’arrivo del centrocampista Neil El Ayanoui, la Roma è pronta ad accogliere il suo secondo grande acquisto del calciomercato estivo. La dirigenza giallorossa ha infatti chiuso la trattativa con il Brighton per l’attaccante irlandese Evan Ferguson, che è atteso nella Capitale in serata. Un colpo fondamentale per l’attacco di Gian Piero Gasperini, che regala al tecnico un rinforzo di caratura internazionale.

L’arrivo a Roma e le tappe del trasferimento

L’avventura di Evan Ferguson con la maglia della Roma sta per iniziare. L’attaccante irlandese è atteso all’aeroporto di Fiumicino questa sera, domenica, alle ore 19:55. Dopo lo sbarco nella Capitale, il giocatore seguirà l’iter di rito per i nuovi acquisti: nella giornata di domani, lunedì, si sottoporrà alle visite mediche di idoneità sportiva prima di recarsi a Trigoria per la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club giallorosso.

I dettagli dell’operazione: la formula e le cifre

L’accordo tra la Roma e il Brighton è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La formula, inoltre, prevede che il diritto possa trasformarsi in obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni sportive, come un numero minimo di presenze o la qualificazione a una coppa europea. Nel caso in cui la Roma decidesse di esercitare il riscatto a fine stagione, l’operazione avrebbe un costo complessivo stimato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Un rinforzo cruciale per l’attacco di Gasperini

L’arrivo di Ferguson è una notizia importantissima per Gian Piero Gasperini, soprattutto alla luce del recente infortunio muscolare occorso ad Artem Dovbyk. Con l’ucraino ai box l’attacco giallorosso si trovava in piena emergenza. L’acquisto dell’attaccante irlandese fornisce al tecnico una soluzione immediata e di altissimo livello, consegnandogli un centravanti moderno e di grande prospettiva su cui costruire la Roma del futuro.