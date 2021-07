Calciomercato Roma, fissata la deadline per l’affare Xhaka

Calciomercato Roma, i giallorossi disposti ad aspettare il centrocampista svizzero ancora per poco: le ultime

Nelle ultime ore si è complicata la trattativa che porterebbe Granit Xhaka alla Roma. Nonostante le richieste del centrocampista di essere ceduto, l’Arsenal non ha intenzione di abbassare le proprie pretese, con i giallorossi disposti ad aspettare ancora per poco.

Il Corriere dello Sport parla di una deadline fissata per ferragosto. Dopo quella data, la Roma andrà in cerca di altri profili se la situazione non si dovesse sbloccare.