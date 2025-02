Calciomercato Roma, Ghisolfi svela: «Su Frattesi abbiamo lavorato, tra 4 mesi vedremo. Su Lucca...»

Calciomercato Roma, il ds giallorosso Ghisolfi svela: «Su Frattesi abbiamo lavorato, tra 4 mesi vedremo. Su Lucca…». Le parole

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi risponde così, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, su i temi legati al mercato dei giallorossi, tra cui quello legato a Frattesi. La possibile cessione è stato l’argomento più importante del mercato Inter: alla fine i giallorossi non hanno presentato l’offerta. Ghisolfi però promette che il suo club riproverà l’assalto sul centrocampista nella prossima finestra di calciomercato.

SUL MERCATO INVERNALE DELLA ROMA – «Ci siamo mossi dentro un aspetto finanziario obbligato, che ha portato a 5 cessioni e 5 acquisti. Li abbiamo fatti alla fine perché dovevamo aspettare le strategie degli altri club. Bisognava cedere prima di comprare».

IL FAIR PLAY FINANZIARIO ESISTE SOLO PER LA ROMA? – «Parliamo di un settlement agreement, cioè un accordo privato, tra Roma e Uefa. Per capirci: c’è un limite di velocità a 30 km/h ma noi dobbiamo andare a 20 perché in passato si è andati a 50».

PERCHÉ ILLUDERE I TIFOSI CON I NOMI DI FRATTESI E LUCCA E POI PRESENTARSI CON NELSSON? – «Lucca non è mai stato un’ipotesi. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare. Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino, tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità».