Calciomercato Roma, Frattesi sempre nel mirino di Gasperini

Calciomercato Roma, idea Frattesi: la situazione del centrocampista dell’Inter e le possibili mosse giallorosse

Il nome di Davide Frattesi torna prepotentemente nel mondo del Calciomercato Roma, con il centrocampista dell’Inter che vive un momento delicato in nerazzurro. Dopo un inizio di stagione altalenante tra Serie A e Champions League, l’ex Sassuolo non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella formazione milanese. Le ultime settimane hanno confermato le difficoltà del giocatore, che fatica a trovare spazio nonostante il cambio di guida tecnica.

Calciomercato Roma: Frattesi nel mirino, ma l’Inter fa muro

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma avrebbe ripreso a seguire con attenzione la situazione di Frattesi, valutando la possibilità di un ritorno in giallorosso. Il centrocampista, cresciuto proprio nel settore giovanile romanista, rappresenterebbe un colpo importante per rinforzare la mediana di Gian Piero Gasperini, tecnico stimato da Tiago Pinto e indicato come profilo ideale per dare nuova identità alla squadra. Tuttavia, l’operazione non è semplice: l’Inter valuta Frattesi circa 40 milioni di euro, una cifra che rende complesso l’affare per la dirigenza capitolina.

Frattesi e la stagione difficile all’Inter

L’avventura di Frattesi con la maglia nerazzurra non ha ancora preso il volo. In questa stagione, il centrocampista ha collezionato appena otto presenze in Serie A e tre in Champions League, senza trovare la via del gol. La sua ultima partita da titolare risale ad agosto, un dato che testimonia la scarsa continuità concessagli da Chivu e in precedenza da Simone Inzaghi. Proprio questa situazione potrebbe aprire nuovi scenari di mercato, con il Calciomercato Roma pronto ad approfittarne.

Roma, Lazio e non solo: concorrenza per Frattesi

Oltre alla Roma, anche la Lazio di Maurizio Sarri segue con interesse la vicenda, vedendo in Frattesi un rinforzo ideale per la zona sinistra del centrocampo. Tuttavia, l’ingaggio del giocatore – circa 3 milioni di euro netti – e il costo del cartellino rendono la trattativa complicata. Altri club italiani e stranieri restano alla finestra, ma in chiave Calciomercato Roma, l’idea di riportare Frattesi a Trigoria resta affascinante.

Se dovessero aprirsi spiragli per un prestito con diritto di riscatto o una formula più sostenibile, la Roma potrebbe davvero tornare alla carica. Il sogno di rivedere Frattesi in giallorosso, dopo anni di attesa e trattative sfumate, non è ancora tramontato. E nel Calciomercato Roma, certe storie sembrano destinate a riscriversi.

