Calciomercato Roma, idea Chiesa se parte Zaniolo

Calciomercato Roma: i giallorossi pensano a Chiesa come sostituto di Zaniolo

Nicolò Zaniolo piace a tante squadre, su tutte le Juventus, e allora la Roma starebbe cominciando a mettersi al riparo nel caso in cui il suo talento dovesse partire. Come riporta La Nazione, infatti, i giallorossi avrebbero individuato in Federico Chiesa l’erede perfetto di Zaniolo.

Ipotesi tuttavia ancora complicata e in via di definizione, dato che il presidente della Fiorentina Commisso continua a chiedere cifre elevate per il calciatore.