Calciomercato
Calciomercato Roma, ecco i due nuovi nomi per l’attacco dei giallorossi! Tutti gli aggiornamenti
Calciomercato Roma, ecco i due nuovi nomi per l’attacco di Gasperini! Le ultimissime notizie sui giallorossi
La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive in campionato. Anche contro il Como è bastato l’ennesimo 1-0, firmato questa volta da Wesley, per riportare i giallorossi sulla strada giusta e ridare fiducia all’ambiente.
In vista di gennaio, però, la società continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un centravanti affidabile. Finora Ferguson e Dovbyk non hanno offerto le garanzie sperate, motivo per cui la dirigenza sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo.
Oltre al già noto interesse per Joshua Zirkzee, due nuovi nomi sono finiti sul taccuino: il giovane Ekhator del Genoa e Beto dell’Everton. Due attaccanti molto diversi per età ed esperienza, ma entrambi considerati potenziali rinforzi utili per completare l’attacco di Gasperini. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno