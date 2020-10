La Roma lavora sul calciomercato ed anche per confermare i prospetti già presenti in squadra: ecco le ultime

Giornata intensa in casa Roma. Come riportato da Sky Sport, nella sede del club giallorosso è arrivato Mino Raiola. Nessun discorso su Kluivert e Mkhitaryan ma importanti novità per Calafiori: si va verso il rinnovo, prendendo il ruolo di vice Spinazzola.

Nel corso della giornata è atteso l’agente di Borja Mayoral: è lui il prescelto per il ruolo di vice Dzeko e completare così la rosa di Fonseca.