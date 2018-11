Calciomercato: Roma e Napoli valutano Vinicius del Real Madrid

L’esterno brasiliano Vinicius Junior non sta trovando spazio nel Real Madrid e Roma e Napoli stanno valutando il suo possibile acquisto

Le notizie su eventuali operazioni e contatti tra i vari club in vista dell’apertura della sessione si susseguono. Oggi secondo quanto riportato dalla rivista sportiva spagnola Don Balon, sembra che Roma e Napoli stiano valutando l’esterno brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior. Il giocatore, classe 2000, acquistato dalle Merengues nel 2017 come l’Under 18 più costoso di sempre, non sta trovando spazio nella formazione spagnola.

In questo avvio di stagione l’ex Flamengo ha totalizzato solo 2 presenze in Liga con la prima squadra (12 minuti giocati) e una per intero in Copa del Rey contro il Melilla in cui ha realizzato due assist. Per questo motivo Vinicius sembra che stia valutando la possibilità di lasciare il Real a gennaio per trovare più spazio e le due squadre italiane potrebbero provare l’assalto, magari valutando la formula del prestito. Sul giocatore, però, c’è da battere un’ampia concorrenza, dato che su di lui sono piombate diverse società, tra tutte l’Arsenal.