Calciomercato Roma, sarà addio per quanto riguarda Ndicka. Si tratta con il Real Madrid, ma... - Calcio News 24

Calciomercato Roma: possibile cessione di Ndicka, contatto con il Real Madrid. Il prezzo imposto dai giallorossi

Il Calciomercato Roma potrebbe presto riservare un colpo di scena in uscita. La società giallorossa, infatti, è alle prese con l’esigenza di sistemare il bilancio entro il 30 giugno, per evitare sanzioni economiche. In quest’ottica, prende sempre più corpo l’ipotesi di una cessione importante, e il nome più caldo è quello di Evan Ndicka, difensore ivoriano arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Roma avrebbe già mosso i primi passi in questa direzione, avviando un contatto diretto con il Real Madrid. Nello specifico, la dirigenza capitolina ha parlato con Juni Calafat, capo scout del club spagnolo, che segue Ndicka da anni, sin dai tempi della Bundesliga. Un sondaggio esplorativo per capire se i blancos fossero interessati ad aprire una trattativa.

Il calciomercato Roma avrebbe fissato il prezzo del cartellino del centrale difensivo a 40 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal Real Madrid, che ha fatto sapere di non voler procedere a quelle condizioni. Tuttavia, il contatto conferma l’intenzione dei giallorossi di valutare seriamente la cessione del classe ’99, anche per ragioni tecniche.

Il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, infatti, non considera Ndicka perfettamente compatibile con il suo stile di gioco, basato su una linea difensiva molto alta e impostazione dal basso. A ciò si aggiunge la variabile Coppa d’Africa, che potrebbe tenere Ndicka lontano dai campi per oltre due mesi, un’assenza difficile da gestire nella fase cruciale della stagione.

Il Calciomercato Roma deve quindi muoversi con intelligenza: vendere Ndicka a una cifra elevata permetterebbe di realizzare una plusvalenza importante, dato che il difensore è stato acquistato a costo zero solo due stagioni fa. Un’eventuale cessione aprirebbe anche margini operativi per rinforzare altri reparti, a partire dalle fasce difensive, dopo il mancato riscatto di Angelino, destinato all’Al Hilal prima che la trattativa saltasse.

In attesa di nuove offerte concrete, il nome di Ndicka resta tra i più caldi del Calciomercato Roma, simbolo della necessità di fare scelte strategiche che uniscano equilibrio economico e ambizione tecnica.