Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana…Cosa sta succedendo

Calciomercato Roma: Celik dice no al rinnovo, Juve sullo sfondo! Sulemana intanto è sempre più vicino…Cosa succede

Ore di fuoco a Trigoria. A ridosso del gong finale del calciomercato invernale, la Roma si trova a gestire una situazione spinosa in difesa e a tentare l’affondo decisivo per l’attacco. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro su due fronti caldissimi che potrebbero ridisegnare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Caso Celik: spunta la Juventus

La notizia che agita l’ambiente riguarda Zeki Celik. Il terzino destro turco è in scadenza a giugno e il rinnovo sembra un miraggio. Secondo Tuttosport, il giocatore avrebbe rifiutato l’offerta della Roma (triennale da 2,8 milioni), ritenendola insoddisfacente. In questo stallo si è inserita prepotentemente la Juventus. I bianconeri, fiutando l’affare a parametro zero, avrebbero già presentato una proposta allettante: 3 milioni più bonus fino al 2029, con opzione per il 2030. Una tentazione forte per Celik, titolare nello scacchiere di Gasperini, che ora è libero di firmare con chiunque per la prossima stagione.

Obiettivo Sulemana: l’intreccio con l’Atalanta

Mentre blinda la difesa, la Roma cerca velocità davanti. L’obiettivo numero uno è Sulemana dell’Atalanta. Esterno ghanese esploso nel Rennes e passato per la Premier League col Southampton, Sulemana è un giocatore di pura esplosività e dribbling, ideale per il calcio verticale del tecnico giallorosso. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha accelerato offrendo un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Tuttavia, l’operazione è complessa per due motivi: la concorrenza del Napoli (che offre di più ma con diritto di riscatto) e, soprattutto, il “nodo” Lookman. L’Atalanta, infatti, ha ricevuto offerte dal Fenerbahce per il nigeriano e non intende cedere entrambi gli attaccanti nella stessa sessione, per di più rinforzando una diretta concorrente come la Roma. Tutto resta appeso al filo, anche in attesa degli esami strumentali di Paulo Dybala, il cui esito potrebbe spingere la Roma a un ulteriore sforzo economico.