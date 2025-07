Calciomercato Roma: Paredes torna al Boca. Le cifre dell’affare che si chiuderà per un totale di poco inferiore alla clausola

Un cerchio che si chiude, un amore che ritorna. Leandro Paredes è pronto a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors. L’annuncio, che ha infiammato il mondo Xeneize, arriva dopo una lunga e complessa trattativa con l’AS Roma, conclusasi con un accordo che segna il ritorno del figliol prodigo a La Bombonera. L’intesa verbale è stata finalmente raggiunta, ponendo fine a settimane di colloqui e attesa.

Paredes, il cui desiderio di tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico non è mai stato un mistero, si appresta a volare in Argentina per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passo formale prima della firma sul contratto. Il “mago” di San Justo lascia la capitale italiana dopo una stagione in cui, pur senza un ruolo da protagonista assoluto, ha contribuito al percorso della squadra.

L’operazione si è strutturata su basi economiche ben definite. Secondo Fabrizio Romano il Boca Juniors verserà nelle casse della Roma una cifra fissa leggermente inferiore ai 3.5 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Tuttavia, il pacchetto totale, grazie a una serie di bonus e add-on legati a obiettivi personali e di squadra, potrà raggiungere e potenzialmente eguagliare l’importo della clausola stessa, soddisfacendo così le richieste del club giallorosso.

Per il Boca si tratta di un colpo di mercato straordinario, non solo dal punto di vista tecnico ma anche simbolico. Assicurarsi un centrocampista del calibro di Paredes, campione del mondo in carica e con un’immensa esperienza internazionale maturata tra Zenit, Paris Saint-Germain, Juventus e Roma, significa alzare drasticamente il livello qualitativo e di leadership della rosa a disposizione. Il suo ritorno è un messaggio chiaro alle rivali: il Boca Juniors punta a dominare in Argentina e a tornare protagonista in Copa Libertadores. I tifosi sono già in visibilio, pronti a riabbracciare uno dei talenti più puri cresciuti nel loro vivaio, l’uomo a cui affidare le chiavi del centrocampo per sognare nuovi, grandi trionfi.