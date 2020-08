Calciomercato Roma, piste turche per Perotti e Santon

Calciomercato Roma: Perotti e Santon sarebbero nel mirino di Fenerbahce e Besiktas

La Roma, che a breve sarà di Friedkin, lavoro sul calciomercato anche in ottica cessioni. I primi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Diego Perotti e Davide Santon.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino piace al Fenerbahce che sarebbe pronto a offrire circa 2 milioni; in caso di cessione, i giallorossi risparmierebbero anche 3 milioni di ingaggio. Santon, invece, sarebbe nel mirino del Besiktas, ma solo in prestito. Una soluzione che non piace al terzino, che potrebbe però essere risolta con un prolungamento con la Roma.