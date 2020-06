Calciomercato Roma: pronto Vertonghen se salta Smalling

Calciomercato Roma: se Chris Smalling non dovesse rimanere nella Capitale sarebbe pronto Jan Vertonghen

La Roma vuole trattenere Chris Smalling nella Capitale ma parallelamente studia anche un piano B nel caso l’inglese dovesse far ritorno a Manchester. Come riporta il Corriere dello Sport, sono continui i contatti tra i giallorossi e il Tottenham per Jan Vertonghen.

Il difensore, che si libererà a zero a fine stagione, si adatterebbe bene sia con Mancini che in un eventuale passaggio alla difesa a 3. Ha altre offerte anche da squadre italiane ma ancora non si è promesso seriamente a nessuno.