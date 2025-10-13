Calciomercato Roma: il PSG su Koné! Pronta offerta da 60 milioni? C’è un solo modo per trattenerlo

Calciomercato Roma: il PSG su Koné! Pronta offerta da 60 milioni? C’è un solo modo per trattenere il centrocampista giallorosso

Non Rabiot, non Mbappé, e nemmeno il Pallone d’Oro Dembélé. In Francia, in questi giorni, si parla solo di Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato l’ambiente della nazionale francese, diventando la stella inaspettata del firmamento dei Bleus. I media lo celebrano, paragonandolo a Matuidi, e il CT Deschamps lo gestisce con la cura riservata ai top player, concedendogli riposo nelle gare meno impegnative.

Questa “Koné-mania” è la conferma di ciò che a Trigoria sanno da tempo: il francese è un giocatore indispensabile, il motore della squadra di Gasperini. La Roma con lui in campo è una cosa, senza di lui un’altra. La sua simbiosi con Cristante, la sua capacità di unire qualità e quantità, lo rendono il perno insostituibile del centrocampo giallorosso.

Un talento del genere, inevitabilmente, attira le attenzioni dei top club. In estate, l’Inter ci aveva provato, ma si era scontrata con la valutazione di 50 milioni di euro fissata dalla Roma. Una cifra che aveva bloccato la trattativa, ma che ora sembra quasi un prezzo di saldo di fronte all’interesse di un’altra, potentissima pretendente.

Secondo i media francesi, infatti, il Paris Saint-Germain sta studiando attentamente il giocatore e sarebbe pronto a presentarsi a Trigoria con una “portafogliata” da 60 milioni di euro la prossima estate. Un’offerta che metterebbe la Roma di fronte a un bivio drammatico. Accettare significherebbe realizzare una plusvalenza enorme, capace di sistemare il bilancio in un colpo solo e di archiviare i problemi legati al settlement agreement con l’UEFA.

Ma c’è un modo per dire di no. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il futuro di Koné è legato ai risultati sportivi della Roma. La qualificazione alla prossima Champions League e, perché no, la vittoria di un trofeo, garantirebbero al club i ricavi necessari per poter rifiutare anche un’offerta monstre, trattenendo così il proprio gioiello. La missione è chiara: vincere per non dover vendere.

Leggi anche: Roma, Svilar: «Gasperini allenatore unico. Sul mio futuro dico che…»