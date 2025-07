Calciomercato Roma: ultimatum per Rios e tutte le altre piste. I giallorossi cercano di andare a dama con i propri obiettivi

Il calciomercato della Roma prosegue su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Gasperini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa lavora intensamente su diversi tavoli, con un’offensiva mirata soprattutto a centrocampo e in attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello del colombiano Richard Ríos del Palmeiras.

Ríos, ultimatum della Roma: 25 milioni, dentro o fuori

Per il centrocampista colombiano, la Roma ha messo sul piatto la sua offerta definitiva, considerata un vero e proprio dentro o fuori: non più di 25 milioni di euro. Il club capitolino non intende partecipare ad aste al rialzo. I dialoghi con il Palmeiras sono stati continui anche durante le ore notturne, ma al momento la fumata bianca non è ancora arrivata. La trattativa è in una fase di stallo, con la Roma che attende una risposta definitiva, forte della sua posizione irremovibile.

Le alternative El Aynaoui e Ferguson e il duello per Wesley

Parallelamente alla pista Ríos, la Roma tiene vive le alternative. La più concreta porta a Neil El Aynaoui del Lens, un’opzione mai scartata e considerata valida qualora l’affare principale non dovesse sbloccarsi. Più complessa, invece, la situazione legata a Evan Ferguson: il problema principale è la formula del trasferimento. Il suo club, il Brighton, non apre alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, formula preferita dai giallorossi.

Infine, resta viva l’ipotesi che porta a Wesley del Flamengo. La strada è difficile, anche perché sul giovane terzino brasiliano si è registrato l’interesse del Milan, che ha chiesto informazioni. Tuttavia, la Roma si sente in una posizione di vantaggio rispetto ai rossoneri, potendo contare su un’intesa di massima già raggiunta con il giocatore. Il mercato giallorosso è in pieno fermento, in attesa del tassello giusto da aggiungere allo scacchiere.