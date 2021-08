Calciomercato Roma, ritorno di fiamma possibile per Xhaka

Calciomercato Roma, il centrocampista non ha firmato il rinnovo con l’Arsenal e presto potrebbe esserci un nuovo assalto

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma potrebbe presto tornare a farsi sotto per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero non ha ancora firmato il rinnovo con l’Arsenal e le possibilità di un suo addio non sono quindi ancora del tutto svanite.

I giallorossi, dal canto loro, continuano comunque a battere piste alternative come ad esempio quella che porta al camerunense Anguissa, in forza al Fulham.