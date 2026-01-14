Connect with us

Roma News

Calciomercato Roma: sbarca Vaz e Malen è a un passo! Rivoluzione invernale per Gasperini, e Dragusin…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 minuti ago

on

By

Gasperini

Calciomercato Roma: sbarca Vaz e Malen è a un passo! Rivoluzione invernale per Gasperini, e Dragusin… Il punto sui giallorossi

Il puzzle tattico di Gian Piero Gasperini si sta finalmente completando. Dopo settimane di attesa e strategie modificate in corsa, il calciomercato della Roma ha subito una brusca e decisiva accelerata nelle ultime ore, regalando al tecnico piemontese i rinforzi offensivi tanto invocati. Il primo tassello della nuova era è già nella Capitale: Robinio Vaz, promettente attaccante francese di appena 18 anni, è atterrato ieri sera a Ciampino. La giornata odierna sarà dedicata alle visite mediche di rito e alla firma sul contratto quinquennale. Il direttore sportivo Frederic Massara ha chiuso un’operazione lungimirante con l’Olympique Marsiglia: prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro, con il Sochaux (club formatore del ragazzo) che incasserà il 15% sulla futura rivendita.

Ma il restyling dell’attacco giallorosso non si ferma qui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra oggi e domani è atteso lo sbarco anche di Donyell Malen. L’affare per la versatile punta olandese dell’Aston Villa è stato condotto con un blitz di Massara direttamente da Parigi. Il dirigente dei Capitolini è riuscito a beffare in extremis l’Atletico Madrid: i Colchoneros, scottati dalla perdita di Giacomo Raspadori (finito all’Atalanta), avevano tentato un inserimento last-minute, ma la Roma ha blindato il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Con l’arrivo di Vaz e Malen, che sostituiscono gli obiettivi sfumati Zirkzee e Raspadori, la priorità diventa ora sfoltire la rosa per rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Sulla lista dei partenti figurano nomi pesanti: dallo scozzese Lewis Ferguson al centravanti ucraino Artem Dovbyk, fino all’ala Leon Bailey (possibile ritorno al Villa) e Tommaso Baldanzi. Il trequartista ex Empoli resta in orbita Fiorentina, ma il Genoa di Daniele De Rossi osserva interessato. Solo dopo aver incassato, si potrà tentare l’assalto a Radu Dragusin, roccioso difensore del Tottenham, scelto per blindare la retroguardia.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A1 ora ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News21 ore ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×