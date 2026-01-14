Calciomercato Roma: sbarca Vaz e Malen è a un passo! Rivoluzione invernale per Gasperini, e Dragusin… Il punto sui giallorossi

Il puzzle tattico di Gian Piero Gasperini si sta finalmente completando. Dopo settimane di attesa e strategie modificate in corsa, il calciomercato della Roma ha subito una brusca e decisiva accelerata nelle ultime ore, regalando al tecnico piemontese i rinforzi offensivi tanto invocati. Il primo tassello della nuova era è già nella Capitale: Robinio Vaz, promettente attaccante francese di appena 18 anni, è atterrato ieri sera a Ciampino. La giornata odierna sarà dedicata alle visite mediche di rito e alla firma sul contratto quinquennale. Il direttore sportivo Frederic Massara ha chiuso un’operazione lungimirante con l’Olympique Marsiglia: prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro, con il Sochaux (club formatore del ragazzo) che incasserà il 15% sulla futura rivendita.

Ma il restyling dell’attacco giallorosso non si ferma qui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra oggi e domani è atteso lo sbarco anche di Donyell Malen. L’affare per la versatile punta olandese dell’Aston Villa è stato condotto con un blitz di Massara direttamente da Parigi. Il dirigente dei Capitolini è riuscito a beffare in extremis l’Atletico Madrid: i Colchoneros, scottati dalla perdita di Giacomo Raspadori (finito all’Atalanta), avevano tentato un inserimento last-minute, ma la Roma ha blindato il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Con l’arrivo di Vaz e Malen, che sostituiscono gli obiettivi sfumati Zirkzee e Raspadori, la priorità diventa ora sfoltire la rosa per rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Sulla lista dei partenti figurano nomi pesanti: dallo scozzese Lewis Ferguson al centravanti ucraino Artem Dovbyk, fino all’ala Leon Bailey (possibile ritorno al Villa) e Tommaso Baldanzi. Il trequartista ex Empoli resta in orbita Fiorentina, ma il Genoa di Daniele De Rossi osserva interessato. Solo dopo aver incassato, si potrà tentare l’assalto a Radu Dragusin, roccioso difensore del Tottenham, scelto per blindare la retroguardia.