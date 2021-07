Calciomercato Roma, se parte Smalling il sostituto arriva dall’Olanda: i dettagli

Calciomercato Roma: se Chris Smalling dovesse partire, il club giallorosso potrebbe puntare tutto su Marcos Senesi del Feyenoord

La Roma è a lavoro per costruire la squadra perfetta per José Mourinho. Nella zona centrale di difesa, gli acquisti sono legati al futuro di Chris Smalling. Se l’inglese dovesse restare, i giallorossi resteranno così dietro mentre se dovesse andar via si procederà alla ricerca di un erede.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe già individuato il possibile sostituto dell’ex Manchester United. Si tratta di Marcos Senesi, centrale difensivo del Feyenoord che è finito da tempo anche nel mirino del Napoli. Il brasiliano, classe 1994, preferisce giocare sul centro-sinistra, proprio come Smalling.