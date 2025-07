La Roma accelera: Ghilardi, Vasquez e un mercato nel segno di Gasperini

Roma, il calciomercato giallorosso accelera seguendo le indicazioni di Gian Piero Gasperini: Ghilardi e Vasquez i nuovi nomi

Il mercato della Roma prende sempre più forma, e lo fa seguendo una linea chiara: accontentare Gasperini, costruendo una rosa fisica, intensa e compatta. La giornata di ieri è stata significativa: prima la firma di Wesley, poi le visite mediche di Devis Vasquez, infine l’accordo raggiunto con l’Hellas Verona per Daniele Ghilardi, giovane difensore dell’Under 21 destinato a completare un reparto arretrato sempre più imponente.

Ghilardi sarà ufficializzato oggi. La Roma ha deciso di colmare l’ultimo milione mancante, richiesto dal Verona, con bonus facilmente raggiungibili. Un affare complessivo da 11 milioni, con la Fiorentina pronta a incassarne metà, in virtù della percentuale sulla futura rivendita pattuita al momento della cessione ai veneti. Il difensore classe 2003 si unirà a Mancini e Ndicka, contribuendo alla nascita di quella che potrebbe essere, secondo la Gazzetta dello Sport, «la difesa più alta della storia giallorossa».

Nel frattempo, come rivelato da la Gazzetta dello Sport, Gasperini ha ottenuto anche un nuovo secondo portiere: Devis Vasquez, svincolato dopo la risoluzione con il Milan. Il colombiano ha firmato un biennale e prenderà il posto di Gollini, ormai fuori dal progetto. Scoperto da Massara nel 2023, Vasquez non ha mai debuttato in rossonero, ma ha raccolto esperienza in prestito tra Inghilterra e Serie A.

Anche il fronte offensivo è caldo. La Roma cerca una seconda punta dopo il passaggio di Paixao all’OM. Piace Jonathan Rowe, valutato 20 milioni, ma resta vivo anche l’interesse per Antonio Nusa del Lipsia. Intanto si monitora la situazione di Dovbyk, non più titolare al Girona. Il Besiktas si è mosso, e la Roma non lo lascerà partire per meno di 35 milioni. In caso di cessione, il nome in cima alla lista è quello di Rasmus Hojlund, profilo ideale per Gasperini e possibile occasione se il Manchester United aprisse alla cessione.