Calciomercato Roma, ufficiale Ghilardi: comunicato e numero di maglia. Il giovane difensore arriva dal Verona e sarà giallorosso fino al 2030

La Roma piazza un colpo in prospettiva e rinforza la propria difesa con un talento italiano. Daniele Ghilardi, difensore centrale classe 2003, è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. L’operazione, conclusa con l’Hellas Verona, si inserisce perfettamente nella nuova linea programmatica del club: investire su giovani di potenziale, con esperienza già maturata in Serie A e preferibilmente italiani, per costruire una solida base per il futuro della squadra.

Ghilardi è reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Verona, dove si è imposto come uno dei giovani più interessanti del campionato nel suo ruolo, collezionando 24 presenze e dimostrando maturità e affidabilità nonostante la giovane età. La sua firma rappresenta per la Roma non solo l’aggiunta di un’alternativa valida nel pacchetto arretrato, ma anche un investimento a lungo termine, come testimonia la durata del contratto.

Il suo arrivo a Trigoria sarà inoltre facilitato dalla presenza di volti già noti. Ghilardi, infatti, ha condiviso il percorso nelle nazionali giovanili con Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli, con cui ha disputato i recenti Europei Under 21. Questo legame preesistente è un fattore che potrà accelerare senza dubbio il suo inserimento nel gruppo. L’annuncio è stato dato dal club con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO – L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Daniele Ghilardi dall’Hellas Verona. Il difensore classe 2003 arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Ghilardi ha poi proseguito il proprio percorso professionistico con le maglie del Mantova, della Sampdoria e del Verona. Daniele ha inoltre rappresentato l’Italia in diverse selezioni giovanili, prendendo parte al Mondiale Under 20 del 2023, in cui la nostra rappresentativa ha raggiunto la finale e ai recenti Europei Under 21 in Slovacchia, disputati insieme ai romanisti Baldanzi e Pisilli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030. Ghilardi indosserà la maglia numero 87. Benvenuto alla Roma, Daniele!