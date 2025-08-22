Calciomercato Roma, ultimatum a Sancho: 48 ore per decidere. Ecco le alternative all’esterno inglese che non ha ancora chiarito il suo futuro

L’intricata vicenda di Jadon Sancho sta per giungere a una conclusione. La Roma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha fissato un ultimatum di 48 ore all’esterno inglese per dare una risposta definitiva. Se non arriverà il via libera, il direttore sportivo Massara virerà su altri obiettivi, ponendo fine a un tormentone di mercato che rischia di protrarsi troppo a lungo.

L’accordo con il Manchester United è già stato raggiunto, ma il nodo cruciale rimane la volontà del giocatore e le richieste del suo entourage. I Red Devils, interessati a finalizzare la cessione, stanno esercitando pressione su Sancho affinché abbassi le sue pretese economiche. Nonostante una precedente telefonata con Gasperini avesse fatto pensare a un sì imminente, l’interesse del Besiktas ha riportato l’incertezza sulla trattativa.

Parallelamente, si complica anche la pista che porta a Fabio Silva, a causa dell’inserimento del Borussia Dortmund che ha fatto lievitare i costi e la concorrenza. Per non restare spiazzata, la Roma si sta cautelando con un’alternativa concreta: Breel Embolo, attaccante del Monaco. Lo svizzero, in scadenza di contratto, è un profilo molto apprezzato per la sua duttilità, esperienza e fiuto del gol. Può agire sia da prima che da seconda punta e si muove su tutto il fronte offensivo. Il suo prezzo, fissato intorno ai 15 milioni di euro, è ritenuto accessibile dal club giallorosso

Massara continua a monitorare anche altri esterni per il reparto offensivo. Oltre a Sancho, che resta la prima scelta di Gasperini, la Roma tiene d’occhio nomi come Dominguez del Bologna, un giocatore agile e tecnico che piace anche ad altre big della Serie A. Con l’esordio in campionato alle porte, la Roma ha fretta e vuole dare a Gasperini le armi offensive necessarie per la nuova stagione.